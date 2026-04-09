En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.359,30 para la compra y $1.409,92 para la venta este 9 de abril, lo que representa una baja de 0,15% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.355 y para la venta $1.405 (baja 0,35%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, representa similares valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.420,86 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.826,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.372 para la compra y $1.381 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.477,36.

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