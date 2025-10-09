En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.403,54, para la compra y $1.459,28 para la venta este 8 de octubre, lo que representa una baja de 0,23% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (baja 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,81 lo que representa una baja de 5,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.

Por último el dólar mayorista está $1.411 para la compra y $1.420 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.453,22.

