En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.347,82, para la compra y $1.391,88 para la venta este 1 de septiembre, lo que representa una suba de 2,24% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.345 y para la venta $1.385 (representa una suba de 1,84%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, representa un aumento de 2,65% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.376,49 lo que representa una suba de 1,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.800,50.

Por último el dólar mayorista está $1.363 para la compra y $1.372 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.391,51.

