En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.398,28, para la compra y $1.450,65 para la venta este 10 de noviembre, lo que representa una baja de 0,28% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.395 y para la venta $1.445 (se mantuvo).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una suba de 0,71% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.458,18 lo que representa una suba de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.878,50.

Por último el dólar mayorista está $1.411,50 para la compra y $1.420,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.477,10.

