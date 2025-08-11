En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.296,89, para la compra y $1.339,16 para la venta este 11 de agosto, lo que representa una suba de 0,16% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.295 y para la venta $1.335 (se mantiene).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, representa una suba de 0,75% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.324,65 lo que representa una baja de 0,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.735,50.

Por último el dólar mayorista está $1.313 para la compra y $1.322 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.328,62.

