💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 13 de abril de 2026
El blue sube y vuelve a tocar los $1.400. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.337,20 para la compra y $1.387,78 para la venta este 13 de abril, lo que representa una baja de 0,83% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.385 (baja 0,72%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, representa una suba de 0,72% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.404,47 lo que representa una baja de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.800,50.
Por último el dólar mayorista está $1.345 para la compra y $1.354 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.467,09.
Imagen: depositphotos.com
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