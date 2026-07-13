En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.457,27 para la compra y $1.508,83 para la venta este 13 de julio, lo que representa una baja de 0,29% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.460 y para la venta $1.510 (baja 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, representa una baja de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.519,76 lo que representa una baja de 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.963.

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Por último el dólar mayorista está $1.473 para la compra y $1.482 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.568,27.

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