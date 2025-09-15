En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.426,69, para la compra y $1.479,81 para la venta este 15 de septiembre, lo que representa una suba de 0,84% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (sube 0,68%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, representa una suba de 2,11% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.487,57 lo que representa una suba de 1,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.

Por último el dólar mayorista está $1.458 para la compra y $1.467 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.491,31.

