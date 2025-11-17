En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.371,20, para la compra y $1.422,09 para la venta este 17 de noviembre, lo que representa una baja de 0,7% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (baja 0,7%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.448,93 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.

Por último el dólar mayorista está $1.378 para la compra y $1.387 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.487,53.

