💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 20 de abril de 2026
El oficial registró una nueva suba mientras que el informal se mantiene. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.346,12 para la compra y $1.397,09 para la venta este 20 de abril, lo que representa una suba de 1,29% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.350 y para la venta $1.400 (sube 0,72%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.414,73 lo que representa una suba de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.820.
Por último el dólar mayorista está $1.368 para la compra y $1.377 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.457,34.
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