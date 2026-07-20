💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 20 de julio de 2026
La divisa en el mercado minorista se mantuvo estable. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.450,59 para la compra y $1.501,71 para la venta este 20 de julio, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.450 y para la venta $1.500 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, representa una suba de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.512,35 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.950.
Por último el dólar mayorista está $1.472 para la compra y $1.481 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.566,92.
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