En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.444,28, para la compra y $1.495,61 para la venta este 20 de octubre, lo que representa una suba de 0,27% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (sube 1,36%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, representa una suba de 1,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.552,82 lo que representa una suba de 0,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.466 para la compra y $1.475 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.569,07.

Ads