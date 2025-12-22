💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 22 de diciembre de 2025
El informal anotó una suba y superó los 1.500 pesos. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.423,55, para la compra y $1.475,55 para la venta este 22 de diciembre, lo que representa una baja de 0,10% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.505 para la venta, representa una suba de 1,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.493,06 lo que representa una baja de 0,10% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.
Por último el dólar mayorista está $1.443 para la compra y $1.452 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.571,65.
