En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.342,39 para la compra y $1.392,75 para la venta este 23 de febrero, lo que representa una baja de 0,46% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.340 y para la venta $1.390 (baja 0,36%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.394,84 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.807.

Por último el dólar mayorista está $1.361,50 para la compra y $1.370,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.420,34.

