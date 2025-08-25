En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.326,49, para la compra y $1.367,98 para la venta este 25 de agosto, lo que representa una suba de 2,3% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.330 y para la venta $1.370 (sube 2,62%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, representa una suba de 1,49% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.362,22 lo que representa una suba de 2,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.781.

Por último el dólar mayorista está $1.353 para la compra y $1.362 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.361,89.

