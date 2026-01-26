💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 26 de enero de 2026
El oficial hiló una segunda suba consecutiva pero aún lejos del techo de la banda de flotación. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta este 26 de enero, lo que representa una suba de 0,37% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (sube 0,34%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,93 lo que representa misma cifra respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.
Por último el dólar mayorista está $1.428,50 para la compra y $1.437,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.515,34.
