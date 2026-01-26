En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta este 26 de enero, lo que representa una suba de 0,37% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (sube 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,93 lo que representa misma cifra respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.

Por último el dólar mayorista está $1.428,50 para la compra y $1.437,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.515,34.

