En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.377,43 para la compra y $1.428,90 para la venta este 26 de mayo, lo que representa una suba de 0,65% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (sube 0,35%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una suba de 1,05% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.432,61 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.

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Por último el dólar mayorista está $1.392 para la compra y $1.411 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.488,94.

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