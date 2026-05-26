💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 26 de mayo de 2026
El informal pegó un salto en el arranque de la semana hábil tras el feriado. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.377,43 para la compra y $1.428,90 para la venta este 26 de mayo, lo que representa una suba de 0,65% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (sube 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una suba de 1,05% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.432,61 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.
Por último el dólar mayorista está $1.392 para la compra y $1.411 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.488,94.
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