En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.383,63 para la compra y $1.440,61 para la venta este 27 de abril, lo que representa una suba de 1,56% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.390 y para la venta $1.440 (sube 1,41%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una suba de 0,7% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.461,73 lo que representa una suba de 1,63% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.872.

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Por último el dólar mayorista está $1.408 para la compra y $1.417 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.519,09.

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