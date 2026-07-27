En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.468,03 para la compra y $1.518,86 para la venta este 27 de julio, lo que representa una suba de 0,4% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.470 y para la venta $1.520 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa una suba de 0,97% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.533,04 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.976.

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Por último el dólar mayorista está $1.488 para la compra y $1.497 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.597,02.

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