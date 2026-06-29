💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 29 de junio de 2026
El informal cae 5 pesos tras el alza registrada la semana pasada, aunque sigue arriba de $1.500. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.447,18 para la compra y $1.498,22 para la venta este 29 de junio, lo que representa una baja de 0,02% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.509,87 lo que representa una suba del 0,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.
Por último el dólar mayorista está $1.472,50 para la compra y $1.481,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.545,86.
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