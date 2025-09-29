En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.323,75, para la compra y $1.378,76 para la venta este 29 de septiembre, lo que representa una suba de 1,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.330 y para la venta $1.380 (sube 2,22%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.452,17 lo que representa una suba de 1,40% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.794.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.351 para la compra y $1.360 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.496,06.

Ads