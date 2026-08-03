💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 3 de agosto de 2026
En Nación la divisa subió cinco pesos mientras que en el mercado informal se vendió a la baja. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.464,91 para la compra y $1.515,98 para la venta este 3 de agosto, lo que representa una suba de 0,32% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (sube 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una baja de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.527,69 lo que representa una suba de 0,66% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.
Por último el dólar mayorista está $1.486 para la compra y $1.495 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.573,77.
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