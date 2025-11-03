En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.434,81, para la compra y $1.487,39 para la venta este 3 de noviembre, lo que representa una suba de 0,83% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.450 y para la venta $1.500 (sube 1,69%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.500,47 lo que representa una suba de 1,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.950.

Por último el dólar mayorista está $1.473 para la compra y $1.482 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.519,98.

