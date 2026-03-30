En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.368,51 para la compra y $1.419,32 para la venta este 30 de marzo, lo que representa una suba de 1,06% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (sube 1,07%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una suba de 0,71% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.432,51 lo que representa una suba de 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846.

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Por último el dólar mayorista está $1.389 para la compra y $1.398 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.465,19.

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