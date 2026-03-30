💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 30 de marzo de 2026
La divisa registró subas en todas sus variables. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.368,51 para la compra y $1.419,32 para la venta este 30 de marzo, lo que representa una suba de 1,06% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (sube 1,07%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una suba de 0,71% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.432,51 lo que representa una suba de 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846.
Por último el dólar mayorista está $1.389 para la compra y $1.398 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.465,19.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión