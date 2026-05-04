En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.373,17 para la compra y $1.424,64 para la venta este 4 de mayo, lo que representa una suba de 0,62% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.375 y para la venta $1.425 (sube 0,71%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, representa una suba de 0,36% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,54 lo que representa una baja de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.852,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.393,50 para la compra y $1.402,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.502,11.

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