En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.441,26 para la compra y $1.492,46 para la venta este 5 de enero, lo que representa una suba de 0,25% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (se mantiene).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, representa una baja de 0,98% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.501,49 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

Por último el dólar mayorista está $1.461 para la compra y $1.470 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.540,21.

