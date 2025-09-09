En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.381,04, para la compra y $1.432,84 para la venta este 9 de septiembre, lo que representa una baja de 1,49% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.375 y para la venta $1.425 (sin variaciones).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.365 para la compra y $1.385 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.430,74 lo que representa una baja de 0,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.852,50.

Por último el dólar mayorista está $1.407,50 para la compra y $1.416,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.439,73.

