En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.482,08 para la compra y $1.533,63 para la venta este 1 de septiembre, lo que representa una suba de 0,14% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (sube 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa una baja de 0,64% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.532,71 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.504 para la compra y $1.513 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.589,32.

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