En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.372,02 para la compra y $1.421,51 para la venta este 10 de marzo, lo que representa una baja de 1,35% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (baja 1,05%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.422,12 lo que representa una baja de 0,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846.

Por último el dólar mayorista está $1.391 para la compra y $1.400 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.469,57.

