En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.465,71 para la compra y $1.517,89 para la venta este 11 de agosto, lo que representa una baja de 0,17% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (baja 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, representa una suba de 0,98% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.523,84 lo que representa una baja de 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.481,50 para la compra y $1.490,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.612,12.

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