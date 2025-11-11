En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.392,61, para la compra y $1.444,83 para la venta este 11 de noviembre, lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.390 y para la venta $1.440 (baja 0,35%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una suba de 1,77% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.455,43 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.872.

Por último el dólar mayorista está $1.404 para la compra y $1.413 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.475,84.

