💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 11 de noviembre de 2025
El informal encadenó una nueva suba consecutiva. Conocé todas las cotizaciones de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.392,61, para la compra y $1.444,83 para la venta este 11 de noviembre, lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.390 y para la venta $1.440 (baja 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una suba de 1,77% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.455,43 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.872.
Por último el dólar mayorista está $1.404 para la compra y $1.413 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.475,84.
