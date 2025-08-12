En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.289,72, para la compra y $1.330,76 para la venta este 12 de agosto, lo que representa una baja de 0,63% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.290 y para la venta $1.330 (baja 0,37%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.310 para la compra y $1.330 para la venta, representa una baja de 0,37% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.323,46 lo que representa una baja de 0,10% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.729,00.

Por último el dólar mayorista está $1.308,50 para la compra y $1.317,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.324,07.

