En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.356,98 para la compra y $1.408,67 para la venta este 12 de mayo, lo que representa una baja de 0,09% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.355 y para la venta $1.405 (baja 0,71%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una suba de 0,71% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.418,91 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.826,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.375 para la compra y $1.384 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.475,70.

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