En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.338,56 para la compra y $1.389,01 para la venta este 14 de abril, lo que representa una suba de 0,09% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.385 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa una suba de 0,71% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.412,09 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.800,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.355 para la compra y $1.364 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.470,67.

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Imagen: depositphotos.com

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