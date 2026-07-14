💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 14 de julio de 2026
La divisa bajó en una jornada en que el Banco Central adquirió u$s532 millones en el Mercado Libre de Cambios. Se trata de la mayor compra diaria de la actual gestión.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.449,27 para la compra y $1.500,76 para la venta este 14 de julio, lo que representa una baja de 0,53% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (baja 0,99%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.507,57 lo que representa una baja de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.
Por último el dólar mayorista está $1.462,50 para la compra y $1.471,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.557,07.
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