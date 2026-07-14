En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.449,27 para la compra y $1.500,76 para la venta este 14 de julio, lo que representa una baja de 0,53% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (baja 0,99%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.507,57 lo que representa una baja de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.462,50 para la compra y $1.471,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.557,07.

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