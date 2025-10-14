En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.339,39, para la compra y $1.392,41 para la venta este 14 de octubre, lo que representa una suba de 1% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.385 (sube 0,73%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, representa una suba de 1,07% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.454,99 lo que representa una suba de 3,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.800,50.

Por último el dólar mayorista está $1.351 para la compra y $1.360 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.475,56.

