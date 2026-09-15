💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 15 de septiembre de 2026
El informal presentó una leve suba y cotizaba a $1.560 para la venta. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.477,20 para la compra y $1.532,27 para la venta este 15 de septiembre, lo que representa una suba de 0,11% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.480 y para la venta $1.530 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa una suba de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.532,45 lo que representa una baja de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.989.
Por último, el dólar mayorista está $1.497,50 para la compra y $1.506,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.597,57.
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