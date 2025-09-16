En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.430,39, para la compra y $1.482,02 para la venta este 16 de septiembre, lo que representa una suba de 0,15% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.430 y para la venta $1.480 (sube 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,64 lo que representa una baja de 1,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.924.

Por último el dólar mayorista está $1.460 para la compra y $1.469 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.479,19.

