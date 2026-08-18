💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 18 de agosto de 2026
La semana arrancó con subas en todas las cotizaciones. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.463,47 para la compra y $1.515,02 para la venta este 18 de agosto, lo que representa una suba de 0,16% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (sube 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una suba de 0,65% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.517,76 lo que representa una suba de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.
Por último el dólar mayorista está $1.486 para la compra y $1.495 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.580,91.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión