En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.463,47 para la compra y $1.515,02 para la venta este 18 de agosto, lo que representa una suba de 0,16% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (sube 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una suba de 0,65% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.517,76 lo que representa una suba de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.486 para la compra y $1.495 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.580,91.

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