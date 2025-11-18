En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.371,20, para la compra y $1.422,10 para la venta este 18 de noviembre, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.375 y para la venta $1.425 (sube 0,71%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,51 lo que representa una baja de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.852,50.

Por último el dólar mayorista está $1.391 para la compra y $1.400 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.471,29.

