En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.271,81, para la compra y $1.312,80 para la venta este 19 de agosto, lo que representa una baja de 0,11% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.270 y para la venta $1.310 (baja 0,38%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, representa una baja de 0,37% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.297,02 lo que representa una baja de 0,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.703.

Por último el dólar mayorista está $1.283,50 para la compra y $1.292,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.305,65.

