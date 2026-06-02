💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 2 de junio de 2026
A nivel minorista el dólar subió $5 para la venta en el Banco Nación. El techo de la banda de flotación hoy fue de $1764,15. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.397,86 para la compra y $1.448,79 para la venta este 2 de junio, lo que representa una suba de 0,29% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (suba de 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.451,54 lo que representa una suba de 0,9% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.
Por último el dólar mayorista está $1.418 para la compra y $1.427 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.507,08.
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