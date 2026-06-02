En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.397,86 para la compra y $1.448,79 para la venta este 2 de junio, lo que representa una suba de 0,29% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (suba de 0,35%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.451,54 lo que representa una suba de 0,9% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.

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Por último el dólar mayorista está $1.418 para la compra y $1.427 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.507,08.

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