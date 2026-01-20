💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 20 de enero de 2026
El oficial sigue en calma mientras el Central acumula reservas. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.411,50 para la compra y $1.454,04 para la venta este 20 de enero, lo que representa una baja de 0,04% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.466,70 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.
Por último el dólar mayorista está $1.425,50 para la compra y $1.434,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.490,90.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión