En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.349,30 para la compra y $1.400,59 para la venta este 21 de abril, lo que representa una suba de 0,25% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.350 y para la venta $1.400 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.414,42 lo que representa una suba de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.820.

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Por último el dólar mayorista está $1.366,50 para la compra y $1.375,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.471,89.

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