En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.447,34 para la compra y $1.498,40 para la venta este 21 de julio, lo que representa una baja de 0,22% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.450 y para la venta $1.500 (se mantiene).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa una suba de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.509,85 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.950.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.468,50 para la compra y $1.477,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.567,72.

Puede interesarte

Ads