En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.467,77, para la compra y $1.518,74 para la venta este 21 de octubre, lo que representa una suba de 1,55% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (sube 1,34%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa una suba de 2,66% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.591,57 lo que representa una suba de 2,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.481,50 para la compra y $1.490,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.614,71.

Ads