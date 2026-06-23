En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.439,41 para la compra y $1.491,13 para la venta este 23 de junio, lo que representa una suba de 0,63% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.440 y para la venta $1.490 (sube 0,68%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, representa una suba de 0,67% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.506,68 lo que representa una suba de 1,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.937.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.462,50 para la compra y $1.471,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.554,85.

Puede interesarte

Ads