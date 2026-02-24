En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.349,87 para la compra y $1.400,12 para la venta este 24 de febrero, lo que representa una suba de 0,53% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.350 y para la venta $1.400,12 (sube 0,72%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.405,08 lo que representa una suba de 0,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.820.

Por último el dólar mayorista está $1.371,50 para la compra y $1.380,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.436,18.

