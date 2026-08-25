💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 25 de agosto de 2026
Se recalentó el mayorista que se consolidó por encima de los 1.500 pesos tras subir por quinta vez en seis ruedas. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.479,79 para la compra y $1.531,07 para la venta este 25 de agosto, lo que representa una suba de 0,24% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.480 y para la venta $1.530 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, representa una suba de 0,97% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.538,74 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.989.
Por último el dólar mayorista está $1.502,50 para la compra y $1.511,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.594,10.
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