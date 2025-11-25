En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.420,51, para la compra y $1.471,87 para la venta este 25 de noviembre, lo que representa una suba de 1,50% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.420 y para la venta $1.470 (sube 1,38%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, representa una suba de 2,46% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.480,68 lo que representa una suba de 1,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.911.

Por último el dólar mayorista está $1.438,50 para la compra y $1.447,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.527,72.

